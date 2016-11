Villingen-Schwenningen. Die Wochenmärkte finden immer samstags von 6.30 bis 12.45 Uhr sowohl in Villingen auf dem Münsterplatz als auch in Schwenningen auf dem Muslenplatz statt. Seit 2. November wird der Mittwochsmarkt um eine Stunde später eröffnet, um 7.30 Uhr, dieser schließt ebenfalls um 12.45 Uhr. In gut einer Woche, am Mittwoch, 23. November, sowie am Samstag, 26. November, Mittwoch, 30. November und Samstag, 3. Dezember, findet der Villinger Wochenmarkt in der Innenstadt statt, damit der Weihnachtsmarkt auf dem Münsterplatz veranstaltet werden kann. Der Schwenninger Wochenmarkt konzentriert sich am Mittwoch, 7. und 14. Dezember sowie am Samstag, 10. und 17. Dezember auf dem Muslenplatz, damit der Weihnachtsmarkt vom kleinen Muslenplatz bis zum Hockenplatz stattfinden kann.