Villingen-Schwenningen. Ab November sind die Grüngut­sammelplätze in Villingen-Schwenningen nur noch samstags von 14 bis 17 Uhr geöffnet. Mittwochs bleiben diese geschlossen. Dies betrifft die Plätze am Frieden­grund in Villingen, am Sportplatz in Obereschach, am Schillerhof in der Weilersbacher Straße und beim Wanderparkplatz Wasenstraße in Schwenningen sowie beim Sportplatz in Weigheim. Vom 1. Dezember bis 14. März sind die Grüngutsammelstellen ganz geschlossen. Natürlich kann Grüngut aus privaten Haushalten bis zu einem Kubikmeter weiterhin bei den Recyclingzentren in VS abgegeben werden.