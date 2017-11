Villingen-Schwenningen Adventszauber bietet Kunst und Genüsse

Die Initiative ist Ralf Dufner zu verdanken, der auf seinem Grundstück in der Richard-Müller-Straße 15 ein beheiztes kleines Zelt aufstellt. Verschiedene heimische und auswärtige Aussteller beteiligen sich an dem Adventsmarkt. Für weihnachtliche Stimmung sorgen kunstvolle Krippen und Handarbeiten, die Gerd Nyga in seiner Freizeit anfertigt. Als feine Kunst aus eigener Werkstatt bietet Dufner selbst die offizielle Schmuckkreation 2017/18 der Wild Wings und andere Objekte aus dem Edelmetall Titan anbieten. Außerdem sind verarbeitete Produkte aus Wolle im Angebot sowie edle Stickereien einer Villinger Firma für Kunst und Stick. LED-Leuchten in edlem Holz als Träger werden die Aufmerksamkeit der Besucher besonders auf sich ziehen.

Die Veranstalter rechnen mit gutem Besuch. Auch an ein Angebot an kulinarischen Genüssen ist gedacht.