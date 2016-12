Villingen-Schwenningen Adventskalender sind Friedensstifter

VS-Villingen. Seit dem 1. Dezember öffnet sich jeden Abend um 18 Uhr ein ­"Fenster" innerhalb der Stadtmauern. Dahinter verbirgt sich immer etwas Neues: Es werden Geschichten vorgelesen, Musik gemacht, Glühwein und Gebäck ausgegeben. Heute Abend wird das auf dem Osianderplatz geschehen. Dort verabschiedet sich traditionell das Organisationsteam, bestehend aus den Ehrenamtlichen Margot Schaumann und Dominik Schaaf sowie der Wirtschaft und Tourismus GmbH der Stadt.

"Viele Menschen bedanken sich in diesen Tagen bei uns", sagt Margot Schaumann, die selbst bei kaum einem Fenster fehlte. Die Vielfalt der Orte – mancher Hinterhof wurde entdeckt – und der Ideen vom schauspielernden Nikolaus (Henry Greif) über weihnachtlich gewandete Fastnachtsgruppen (Rietvögel und Rentnerbänd), musikalischen Profis (Stadtmusik und –harmonie) bis hin zu kreativen Privatpersonen (Verena Dahlem, Susanne Schneider, Patrick Weigert) begeisterte. Mancherorts, wie vor dem "Café Andersch" am Riettor oder der Johanneskirche in der Gerberstraße, brachten die zahlreichen Besucher den Straßenverkehr kurzzeitig zum Erliegen, was nicht alle Autofahrer mit adventlicher Geduld quittierten. Gleichwohl war sie allabendlich da, die weihnachtliche Stimmung in Gemeinschaft.

Die längste Nacht des Jahres läutete am Mittwochabend die Stadtmusik ein. Vor dem Zeughaus versammelten sich die Fans der Adventsfenster, wärmten sich am Glühwein und an der vom stellvertretenden Vorsitzenden Tobias Heuft vorgetragenen Weihnachtsgeschichte. Andreas ­Rosenfelder, Nathalie ­Brunner und Lukas Wildpreth lieferten die Musik dazu. Das allerletzte Fenster öffnet sich am Heiligen Abend in Form des von Felix Faißt geblasenen Kuhreihens.