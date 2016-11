Ganz viel Genuss bietet der vierte ­Adventsbasar des Planungsbüros Bliestle in der Marie-Curie-Straße (gegenüber Hoerco) in Villingen. Zusammen mit ihren zahlreichen Kooperationspartnern – hier Oliver Bittlingmaier von der ­"Genusswerkstatt", Andreas Metzler und Stefanie Glüer (von links) vom "Genussatelier" – ­Wolfgang Bliestle und ­Sabine Sam­hammer gestern den ­vorweihnachtlichen Markt mit vielen dekorativen, modischen und kulinarischen Attraktionen. Am heutigen Samstag ist der vierte Adventsbasar in der Marie-Curie-Straße von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Foto: Heinig