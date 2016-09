Villingen-Schwenningen "Adrenalinspiegel steigt bei Einsatz"

Sind Menschen im Gebäude?

Bevor es mit den eigentlichen Löscharbeiten los geht, "muss der Gruppenführer die Lage erkunden und beispielsweise selbst nachschauen oder die Leute befragen", erläutert Hofmann das Prozedere. Zudem klärt er Fragen wie "Sind Menschen im Gebäude, wo brennt es und was muss gemacht werden".

Bei einem Einsatz hat immer der Kommandant die Leitung – bei der doppelstädtischen Feuerwehr wegen der vakanten Stelle momentan die beiden Stellvertreter Ralf Hofmann oder Thomas Nagel. Seine größte Befürchtung bei einem Einsatz ist, dass jemand verunglücke. "Bisher ist noch nie etwas passiert", sagt er erleichtert. "Der Adrenalinspiegel steigt bei einem Einsatz, bei Menschenrettung noch mehr", erzählt er.

Ausgestattet mit der Schlauchleitung, arbeitet sich der stets aus zwei Personen bestehende Angriffstrupp in Richtung Brandherd vor, der Gruppenführer gibt den Befehl, wohin sie gehen müssen. Die beiden Feuerwehrleute stehen im ständigen Funkkontakt zum Gruppenführer, der auch immer wieder ihren Standort sowie ihren Luftvorrat abfragt.

Firmen und verschiedene städtische Gebäude wie Schulen sind durch Brandmeldeanlagen direkt mit der Integrierten Leitstelle verbunden. Der Feuerwehr liegen die Lagepläne von rund 100 Gebäuden in VS vor – und alle sind gleich aufgebaut: So müssen beispielsweise Entwässerungs-, Strom- oder Lagepläne sowie eine Gebäudeübersicht enthalten sein. Damit sieht der Kommandant sofort, was berücksichtigt werden muss, wie die örtlichen Begebenheiten sind und so weiter. Baut die Firma um, müsse sie neue Pläne vorlegen, berichtet Hofmann.

Schlimme Brände in Industrieanlagen

Brände in Industrieanlagen seien am schlimmsten, sagt der stellvertretende Kommandant. Diese würden meist von außen gelöscht, aber bei einem lokalen Brandherd gehen die Trupps auch ins Gebäude hinein – hier seien allerdings die Wege oft recht weit.

Um im Brandfall routiniert agieren zu können, stehen das ganze Jahr über verschiedenste Übungen auf dem Plan. Zwölf Proben gibt es im Jahr, bestehend aus Unterricht, Brandbekämpfung und technischer Rettung. Zudem gibt es zwei Mal eine Gesamtprobe mit allen 99 aktiven Mitgliedern.

Die Atemschutzträger gehen zudem jährlich auf die Atemschutzübungsstrecke in Tuttlingen. Um die verschiedenen Belastungen im Einsatz gut meistern zu können, ist zudem die körperliche Fitness sehr wichtig. Denn allein die Uniform hat einiges an Gewicht, dazu kommt beispielsweise das Tragen der verschiedenen Geräte. Bei Einsätzen müssen sie zudem der Hitze trotzen und sind somit auch körperlichen Belastungen ausgesetzt.