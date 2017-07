Villingen-Schwenningen. Am Sonntag, 23. Juli, bietet der ADFC Schwarzwald-Baar eine Fahrradtour nach Gailingen an den Hochrhein an. Treffpunkt ist um 8.30 Uhr am Bahnhof in Villingen. In Gailingen wird der Rheinuferpark besucht, ein Schwimmbad direkt am Rhein. Dort besteht bei einer längeren Pause die Gelegenheit zum Schwimmen. Wer sich in der Strömung treiben lassen möchte, packt die Badehose ein. Für unterwegs ist eigene Verpflegung notwendig; das Schwimmbad in Gailingen ist bewirtschaftet. Die Fahrradtour führt über die Schweizer Grenze, weshalb ein Personalausweis benötigt wird. Hinfahrt etwa 70 Kilometer, Rückfahrt bis Singen etwa 20 Kilometer, danach mit dem Zug. Anmeldung und weitere Infos bei wolfram.fackler@adfc-bw.de.