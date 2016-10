Villingen-Schwenningen Acht Prozent Wahlbeteiligung – noch Luft nach oben

Die Wahlbeteiligung schwankt von Kommune zu Kommune im Ländle stark. Und kleinere Kommunen mit wenigen weiterführenden Schulen hätten es, meint Heinsen, tendenziell leichter, eine hohe Wahlbeteiligung zu erreichen als Städte mit einer so großen, heterogenen Schullandschaft und Einwohnerschaft wie Villingen-Schwenningen. Die Werbetrommel zu rühren, wäre also angesagt.

Doch stattdessen spielt die seit dem 13. Oktober laufenden erste Jugendgemeinderatswahl im Stadtbild Villingen-Schwenningens bis dato keine Rolle. Plakate mit einem Wahlaufruf, Info-Veranstaltungen für Jugendliche kurz vor oder während der Wahlzeit oder gar eine groß angelegte Werbekampagne – Fehlanzeige. VS setzt in der Hauptsache auf das Internet – hier aber nicht auf angesagte soziale Netzwerke oder Facebook, sondern auf die klassische Homepage der Stadtverwaltung – wo immerhin für einen neuen Whats-App-Dienst der Jugendbeteiligung in VS geworben wird.

Reicht das aus, um junge Wähler zu mobilisieren und dem Jugendgemeinderat einen fruchtbaren Boden zu bereiten? Fragt man hierzu die Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg ist klar: Das reicht nicht. "Wer eine kommunalpolitische Beteiligungsform etablieren möchte, muss mit Jugendlichen ins Gespräch kommen" – sagt man dort und regt gezielte Werbung in Schulen, Jugendhäusern und im Internet an, aber beispielsweise auch Plakate an öffentlichen Plätzen. Klar sei, dass nur eine hohe Wahlbeteiligung "auch eine hohe Legitimation des gewählten Jugendgemeinderats, sowohl unter seinen Wählern als auch gegenüber dem "Erwachsenengemeinderat" schaffe. Und eine hohe Wahlbeteiligung lasse sich nur erreichen, wenn die Wahl "dort durchgeführt wird, wo die allermeisten Jugendlichen verlässlich erreicht werden: nämlich an den Schulen". Diesen Weg ging beispielsweise Heidelberg – dort gab es großformatige Plakate mit dem Konterfei aller Kandidaten, Wahlveranstaltungen und eine "richtige" Wahl an den Schulen, ähnlich einer Kommunalwahl – mit Urne, Wählerverzeichnis und Wahlkabinen. Die Wahlbeteiligung bestätigte die Heidelberger ganz offenbar in ihrem Tun: Sie lag 2015 beispielsweise bei 48 Prozent.