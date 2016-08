Villingen-Schwenningen "Ach so, in der ersten Bundesliga spiele ich auch"

Im September geht die neue Runde los. Dann spielt sie – wie auch in der vergangenen Saison – im Frauenteam des Rottweiler Rugby-Clubs mit. Dieses kämpft mit einem 7er-Team in der Landesliga Süd um die Meisterschaft. In der Saison 2013/14 konnte der RC Rottweil mit Maria den dritten Platz bei der deutschen U-14-Meisterschaft belegen. In diesem Jahr reichte es für sie und ihre Kolleginnen immerhin für den Vize-Titel.

Doch das ist bei weitem nicht alles. So war Maria bis zur vergangenen Saison Teil der U-14-Mannschaft des TSV Handschuhsheim (Heidelberg) – dort durfte sie bis Ende der vergangenen Saison spielen. Außerdem ist sie in der Baden-Wüttembergischen Auswahlmannschaft aktiv. "Ach so, in der ersten Bundesliga spiele ich seit letzter Saison auch noch", sagt die 15-Jährige plötzlich lachend. Bei all den Mannschaften hat sie kurz den Überblick verloren. "In Rottweil spielen wir ja zu siebt, aber ich wollte gern noch 15er-Rugby machen", erklärt sie. So hat Maria in ihrer ersten Saison beim 1. SC Neuenheim gleich mal den Vizemeister-Titel geholt.

Was nach einem Vollzeitjob klingt, stemmt die Jugendliche einfach so neben dem schulischen Alltag. Dabei ist sie jedes Wochenende unterwegs, trainiert dreimal die Woche Rugby in Rottweil und zweimal Kraft und Ausdauer. "Manchmal fahre ich auch unter der Woche nach Heidelberg und trainiere da mit", scheint sie gar nicht genug vom Sport zu bekommen. Mit der Schule klappe es gut, nur die Freunde kämen zu kurz. Doch das nimmt die Zehntklässlerin des Rottweiler Droste-Hülshoff-Gymnasiums in Kauf.

"Der schönste Moment war bisher die Deutsche Meisterschaft 2014 mit den Rottweilern. Da waren wir so ein eingespieltes Team", lächelt sie in Gedanken an den Erfolg. Und auch für die Zukunft hat sie große Ziele. So sei sie vergangenes Jahr zur Nationalmannschaftssichtung eingeladen worden. "Ich würde gerne in der U-18-Nationalmannschaft spielen und, wenn es klappt, 2022 an Olympia teilnehmen. Wenn nicht, dann ist es eben so. Ich habe auch so schon viel zu tun", scherzt die Schülerin und ist bei allem Erfolg ganz auf dem Boden geblieben.

Beruflich hat sie sich auch schon orientiert. "Ich habe ein Praktikum bei der Bundespolizei gemacht, das war cool. Außerdem kann ich mir vorstellen, Sportsoldatin zu werden", meint sie. Wohin es Maria auch tragen wird, eins darf wohl auf keinen Fall fehlen: (Rugby-) Sport.