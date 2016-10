Villingen-Schwenningen Abwassergebühren unverändert

VS-Rietheim. "Hierzu gibt es zwei gute Nachrichten" verkündete Ortsvorsteherin Gudrun Furtwängler. Erstens: Die Gebühren werden nicht erhöht und zweitens: Nur alle zwei Jahre gibt es eine Änderung. So wird für die nächsten zwei Jahre für einen Quadratmeter Schmutzwasser 2,01 Euro und für 30 Cent pro Quadratmeter Niederschlagswasser berechnet. In einer öffentlichen Sitzung wird der Gemeinderat am 11. November über die Belassung dieser Gebührensätze entscheiden.

Keine zwei Monate mehr, dann ist Weihnachten. Ortschaftsrat Erwin Halter hat deshalb bereits nach einem Tannenbaum Ausschau gehalten und einen passenden für den Dorfplatz gefunden. Er sei nicht zu groß, aber der Stamm habe einen Durchmesser, der genau in die vorhandene Befestigungsvorrichtung passen wird. Das Gremium wird sich am Samstag, 19. November, um 14 Uhr treffen, um den Baum zu fällen, aufzustellen und zu schmücken. Der diesjährige Rietheimer Weihnachtsmarkt findet eine Woche später, am Samstag, 26. November, statt.

Bekannt gab die Rathauschefin, dass am Montag, 14. November, die derzeitige Schulleiterin Eva Krotki offiziell zur Rektorin der Rietheimer Grundschule ernannt wird. "Ich bin darüber sehr froh, denn immer weniger Pädagogen sind bereit, diese zusätzliche Aufgabe zu übernehmen, und mit Frau Krotki wird alles bestens klappen".