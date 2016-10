Villingen-Schwenningen Abteilung Tennis löst sich auf

VS-Schwenningen. Der erste Tennisplatz soll in den 20er-Jahren des vergangenen Jahrhunderts angelegt worden sein. Und während in den Siebzigern und auch noch Anfang der 80er-Jahre ein Aufnahmestopp für die Abteilung galt, und wegen des großen Andrangs drei Plätze eingerichtet werden mussten, wurden diese in den vergangenen Jahren kaum noch genutzt.

In der außerordentlichen Mitgliederversammlung am 12. Oktober musste die Tennisabteilung des Naturheilvereins nun feststellen: es gibt nicht mehr genug Personen, die sich um den Erhalt und die Pflege der Plätze kümmern können, niemanden mehr, der bereit ist, die Abteilung zu leiten und die notwendigen technischen Anlagen in ordentlichem Zustand zu erhalten. Es fehlen junge Mitglieder. Daher erfolgte in dieser Versammlung der einhellige Beschluss (bei einer Enthaltung), die Abteilung zum 31. Dezember aufzulösen. Dem Gesamtverein gegenüber erfüllt die Abteilung für das Jahr 2017 noch ihre finanziellen Verpflichtungen mit Hilfe noch vorhandener Rücklagen.

Die Leitung des Gesamtvereins bedauerte diese Entscheidung, dankte aber der Abteilung, dass sie den Verein für das kommende Jahr und etwas darüber hinaus nicht finanziell belastet habe. Sie denkt daran, zu versuchen, die gut gepflegten Plätze an eine Tennisschule oder Tennislehrer zu verpachten, so dass vielleicht im Sonnenbad noch nicht der letzte Aufschlag erfolgt ist.