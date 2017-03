Villingen-Schwenningen Abtanzen zu "Coco Jambo"

VS-Schwenningen. Am Samstag, 6. Mai, 20 Uhr, kommt die Konzerttour in die Helios Arena nach Schwenningen. Mit dabei sind neben Snap! ("Rhythm Is A Dancer"), Layzee alias Mr. President ("Coco Jambo"), Rednex ("Cotton Eye Joe") und E - Rotic ("Max Don’t Have Sex With Your Ex") auch Culture Beat ("Mr. Vain") und DJ Mark Oh.

Denkt man an die 90er-Jahre, erinnert man sich unweigerlich an das Warten mit dem Kassettenrekorder vor dem Radio, um den Lieblingssong aufzunehmen, den geliebten Gameboy, Diddl- Mäuse und zahlreiche Modesünden. Nichts hat allerdings das Jahrzehnt so stark geprägt wie die unzähligen Boybands und selbstverständlich die Musikrichtung "Eurodance".

Die "Mega90er LIVE"-Show bringt die Lieblingshits von damals zusammen mit den besten Acts des Jahrzehnts live auf die Bühne.