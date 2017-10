Villingen-Schwenningen Abschluss des Rohbaus wird gefeiert

Villingen-Schwenningen. Es waren zwar nicht die schönsten Voraussetzungen am Freitagmittag, um auf der Baustelle an der Neckarstraße die Fertigstellung des Rohbaus der neuen Halle zu feiern, dennoch wollten diesen festlichen Anlass rund 70 Gäste miterleben. In der Regel gilt das Richtfest als Halbzeit der Bauphase. Und zu diesem konnte Baubürgermeister Detlev Bührer "nur Positives" berichten. "Wir liegen nach anfänglichen Verzögerungen mittlerweile wieder voll im Zeitplan." Das sei vor allem auch der Leistungen der Firma Decker, die für den Rohbau verantwortlich sei, zu verdanken. Insbesondere sei Bührer stolz darauf, dass einige städtische Firmen, wie beispielsweise Waldmann, Holzbau Jäckle oder auch Stahlbau Haller Aufträge für die Neckarhalle erhalten hätten. "Wir haben aktuell 74 Prozent der Gesamtarbeiten vergeben. Die entspricht rund acht der veranschlagten 10,8 Millionen Euro", sagte Bührer. "Damit liegen wir bislang absolut im Kostenrahmen."

Die Einhaltung der Kosten liegt auch Architekt Michael Muffler am Herzen. Denn er habe eine ganz besondere Motivation, nicht darüber hinaus zu kommen. "Wenn wir die Kosten einhalten, holt mich Ernst Reiser mit seinem Traktor in Tuttlingen ab und fährt mich an die Neckarhalle in Schwenningen", plauderte Muffler aus dem Nähkästchen. Das wolle er sich natürlich nicht nehmen lassen. Im März 2015 habe er den Auftrag für die Planung der Neckarhalle erhalten, bereits im Juni desselben Jahres die Vorplanung dem Gemeinderat vorgestellt, welcher den Bau einen Monat später beschlossen hat. Im Oktober 2015 sei die Entwurfsplanung vorgestellt und der Kostenrahmen von 10,8 Millionen Euro verabschiedet worden. "Bei der Planung hatten die Funktionalität der Halle und die Eingliederung in das Umfeld immer Priorität", erklärte Muffler. Er hoffe, dass dies nach Fertigstellung auch als gelungen erachtet wird.

Stolz präsentierte Oberbürgermeister Rupert Kubon das Schmuckkästchen und betonte, während er seinen Blick durch die Halle schweifen ließ: "Es ist jetzt schon zu sehen, dass es besser war, es so zu machen, als das Beethovenhaus zu sanieren." Es entstehe eine Halle für viele Menschen – Vereine, Junge, Ältere, Studierende – und denen biete die Halle ein tolles Angebot. Und eines verspreche er: Es werde für alle genug Parkplätze geben. "Wer keinen Parkplatz findet, soll persönlich zu mir kommen und sich beschweren. Dann setze ich mich bei ihm ans Steuer und wir fahren gemeinsam auf den Parkplatz."