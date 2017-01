Villingen-Schwenningen Abriss auf Lidl-Areal hat begonnen

Villingen-Schwenningen. Die Tage des ehemaligen Schlecker-Gebäudes am Villinger Krebsgraben sind gezählt. Nachdem vergangene Woche bereits erste Vorarbeiten für den Abriss in Angriff genommen wurden, hat der Abrissbagger gestern nun erstmals Tatsachen geschaffen. So entfernten die Arbeiter großflächige Fensterfronten und Teile der Dachverkleidung. In den kommenden Wochen soll das gesamte Haus, in dem im Vorjahr noch der Textildiscounter Kik, ein türkischer Supermarkt, ein Friseursalon sowie ein Imbiss untergebracht waren, komplett zurückgebaut werden.