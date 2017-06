Villingen-Schwenningen Abiturientin steht Flüchtlingen bei

VS-Villingen. Sie besucht die Familie drei bis vier Mal die Woche in deren Villinger Wohnung, in den Ferien sogar jeden Tag. Meist ist sie abends für rund vier Stunden da und unterstützt Najah und Mohammad bei allerlei Papierkram. Vor allem bei Korrespondenz mit dem Jobcenter ist sie eine große Hilfe. Und der zehnjährige Dia ist froh, dass Lisa ihm bei den Hausaufgaben hilft. Aber auch der Spaß kommt nicht zu kurz. Gemeinsam wird zu Abend gegessen und gelacht. "Ich gehöre mittlerweile richtig zur Familie. Hier bin ich immer willkommen und werde immer bestens mit Essen und Trinken umsorgt", berichtet die Schülerin.

Besonders schön sei für sie, zu sehen, wie ihr Einsatz Früchte trägt. Tasneem, sechs Jahre, und Shahad, fünf Jahre, zum Beispiel haben endlich einen Kindergartenplatz und die Herzen der Erzieherinnen gleich im Sturm erobert. Und auch Dia hat sich gut integriert, spricht sogar schon fließend deutsch. "Die kleine Chana, zwei, begleite ich nun schon seit ihrer Geburt. Es gibt nichts Schöneres, als die Entwicklung der Kinder mitzuerleben. Außerdem kann ich ohne in ein weit entferntes Land reisen zu müssen, fremde Kulturen kennenlernen. Ich kann jetzt sogar schon ein bisschen Arabisch."

Familie Alkraiei stammt aus Homs, zusammen mit Aleppo und Damaskus gehört diese zu den drei größten Städten Syriens. "Bomben, Angst und Polizeikontrollen gehören dort zum Alltag", erzählt Mohammad. Najahs Familie wohnt immer noch dort und zieht von Dorf zu Dorf, um den Bomben zu entfliehen. Kein Wunder also, dass sie überglücklich ist, nun für sich, ihren Mann und ihre Kinder eine sichere, schöne Wohnung zu haben. Blickt man in die fröhlichen, freundlichen Gesichter, kann man leicht vergessen, was diese Familie schon alles erlebt haben muss.