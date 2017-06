Ein infolge von Windböen abgeknickter Ast an der Ecke Jakob-Kienzle-Straße und Uhlandstraße hat am Dienstagabend die Feuerwehr und die Technischen Dienste beschäftigt. VS-Schwenningen. Besorgte Anwohner teilten nach Angaben der Polizei gegen 20 Uhr mit, dass ein großer Ast eines etwa 25 Meter hohen Baumes abgeknickt sei und nun am Dach eines Anwesens aufliegen würde. Infolge des Sturms, der am Dienstag über Stadt und Land fegte, war die Gefahr groß, dass brüchige Äste von den Bäumen abbrachen. Zwar konnte die Feuerwehr einen anderen, ebenfalls vom Abknicken bedrohten Ast, entfernen, für den am Dach liegenden Teil musste eine Spezialfirma hinzugezogen werden. Letztlich wurde die Gefahrenstelle von den Feuerwehrleuten entsprechend abgesichert, um den Ast am Folgetag mit geeignetem Gerät sicher vom Dach zu lösen.