Villingen-Schwenningen Abgefahren: Schule fürs Busfahren

Schwarzwald-Baar-Kreis. In einem Pressegespräch erläutert Thomas Mager von der Verkehrsverbund Schwarzwald-Baar GmbH dieses Projekt, das im kommenden Jahr sein zehnjähriges Bestehen feiert. "Vor neun Jahren haben wir mit 400 Schülern angefangen, in diesem Jahr haben wir 1100 Schüler, das sind Erstklässler und Schüler der fünften Klassen, die an diesem Projekt teilnehmen", so Mager.

Gerade für Erstklässler sei das Fahren mit dem Bus eine völlig neue Erfahrung, fährt er fort. Sie müssen ihren Schulweg meistern – ob zu Fuß, mit dem Fahrrad oder mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. Aber auch Schulwechsler müssen sich neu orientieren, wobei viele das erste Mal mit öffentlichen Verkehrsmitteln ihren Schulweg bestreiten, so Mager. Hier greife erfolgreich die Kooperation zwischen dem Landratsamt, dem Busunternehmen, dem Verkehrsverbund und jetzt auch mit der Polizei, fährt er fort.

Das Landratsamt schreibe die Schulen an und biete dieses Projekt für die Erstklässler und die Fünftklässler, das vor neun Jahren entstanden war, da sich die Schulträger und natürlich die Eltern Sorgen machten, dass ihre Kinder ohne Unfall sicher mit dem Bus fahren, und dazu müssen einige Regeln beachtet werden. Ab jetzt bis Mitte November kümmere sich Alexandra Effinger darum, dass die Schüler gewisse Regeln, die ihnen zuerst in der Theorie nähergebracht werden, beachten. Dann geht es an die Praxis, bei der der VSB die Busse organisiert. Die Busunternehmer stellen ihre Busse kostenlos zur Verfügung, die Schüler zahlen einen kleinen Unkostenpreis von zwei Euro.