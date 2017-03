Villingen-Schwenningen Abenteuertouren mit dem Bike

VS-Villingen. Der Multimedia- Vortrag besteht aus zehn Bikefilmen mit spannenden Erlebnisgeschichten und witzigen Anekdoten. Luftaufnahmen zeigen Schwerelosigkeit, Helmkameras geben Einblicke in den Trail aus Biker-Perspektive und Zeitlupen halten die schönsten Momente fest. Mit Humor und Selbstironie erklärt der leidenschaftliche Mountainbiker Harald Philipp, was ihn seit 20 Jahren an sein Mountainbike fesselt und nicht mehr loslässt.

Der Live-Vortrag führt zu den außergewöhnlichsten ­Bike-Regionen Europas: Auf Island erkundet er entlegene Vulkanwüsten und in den Dolomiten befährt er abgründige Klettersteige. In deutschen Wäldern lacht er über seinen jugendlichen Leichtsinn und in einem verlassen Bergdorf in den Seealpen findet er Entschleunigung.

Sport als Genussmittel