Villingen-Schwenningen Abenteuerliche Reise durch Träume

VS-Villingen. Entstanden ist ein Stück für Kinder und Erwachsene, in dem eine Traumfigur plötzlich zum Leben erwacht. Drei Mädchen und ein Junge spielen abwechselnd die zweite Hauptrolle neben Jungmann, der es so auf der Bühne als Kapitän Nojus entweder mit Lilly oder mit Willy zu tun bekommt. Ein Kind mit einem Handicap, das im Schlaf wilde Geschichten erlebt und nach seinem Traumhelden ruft, erzählt Jungmann. Doch als eben dieser Kapitän Nojus eines Morgens tatsächlich am Bett sitzt, ist er ganz anders als in der Fantasie. Um den Kapitän wieder in seine eigene Welt zurückzubringen will, fährt und wandert das Kind mit dem Kapitän durch den Traum. Eine Reise, auf der Lilly oder Willy zu sich selbst findet, betont Jungmann, doch mehr verrät er nicht über die spannende Handlung.

Sie stammt aus der Feder von Lilly-Sophie Lippert, die selbst in die Rolle des Mädchens schlüpft. Die weiteren Nachwuchsschauspieler sind Emily-Sophie Schätzler, Lina Langer und Robin Schlau. Den Titel "Am Ende der Welt" habe sie im Kopf gehabt, erinnert sich die Zehnjährige an die Anfänge. Von Olaf Jungmann zum Schreiben aufgefordert, habe sie dann begonnen, diese Idee zu Papier zu bringen. Nun steht sie in ihrem eigenen Stück sogar auf der Bühne, das zweite Mal nach einem Auftritt an der Seite Jungmanns in seiner Parderolle als Jaques Mehlsack. Da sei sie natürlich schon aufgeregt, gibt die Fünftklässlerin zu.

Lampenfieber scheint Emily-Sophie Schätzler hingegen nicht mehr zu kennen, die Drittklässlerin wirkt schon seit der ersten Klasse in der von Jungmann geleiteten Theater-AG der Warenbergschule mit. Stolz auf sein "Ausnahmetalent" zeigt er sich, überhaupt ist er begeistert von den Leistungen seiner vier Mitspieler. Diszipliniert hätten sie alle über die Sommerferien ihren Part gelernt, haben teils auch die Familie zum Abhören der Texte eingespannt, so dass es jetzt bis zur Premiere ans gemeinsame Proben und den Durchlauf der einzelnen Szenen geht. "Da verlangen wir von den Kindern schon einiges", stellt Jungmann fest, der jetzt im Endspurt auf den kritischen Blick seiner Stammregisseurin Maxi­miliane Fleig baut. Mit zum Team gehören zudem Marvin Amstädter und Dietmar Schlau, die für die Technik verantwortlich sind.