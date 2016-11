Villingen-Schwenningen Abenteuer Wald beginnt vor der Tür

VS-Villingen. Die Naturerlebnistage werden durch die untere Naturschutzbehörde des Schwarzwald-Baar-Kreises in Zusammenarbeit mit der Kreisjägervereinigung angeboten. Dunja Zimmermann, Mitarbeiterin des Baurechts- und Naturschutzamts und aktive Jägerin sowie ihre Kollegin Eva Jauch-Pagenstecher von der Kreisjägervereinigung möchten mit diesem Angebot Kindern die Umwelt und Natur näherbringen und gemeinsam den Lebensraum "Draußen" naturpädagogisch erkunden.

Die Kinder der städtischen Johanna-Schwer-Kindertagesstätte in VS-Villingen machten sich an diesem besonderen Tag mit den geschulten Mitarbeiterinnen und ihren Erzieherinnen auf den Weg in den Forst.

Doch welche Tiere leben überhaupt in unseren Wäldern und wie bewegen sie sich? Das waren gleich die ersten Fragen, die die Kinder beantworten durften und was ihnen insbesondere durch das Nachahmen von Tierbewegungen mit gymnastischen Übungen große Freude bereitete. Weiter ging es mit Fragen wie zum Beispiel: "Wo wohnt das Eichhörnchen?" oder "Wie sieht sein Zuhause aus und wie überlebt es den Winter?"