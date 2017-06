Villingen-Schwenningen Abenteuer und Kinderspaß

Allein in der Halle G bieten fast 700 Quadratmeter Raum zum Spielen. Der Verein "Mehr Zeit für Kinder" hat sich Spannendes ausgedacht: In einer Bewegungsarena können Gleichgewicht und Konzentration trainiert werden. Junge Rennfahrer dürfen ihr Geschick in einem Verkehrsparcours unter Beweis stellen und erlernen gleichzeitig erste Verkehrsregeln. Völlig ins Spiel versinken Kinder, wenn sie mit Traktoren und Nutzfahrzeugen Szenarien aus Landwirtschaft und Straßenbau nachstellen. Beim Koordinations-Parcours nach dem Motto "Flinke Füchse – Schule macht Bewegung" können Großeltern, Eltern und Kinder gemeinsam Sinnesorgane, Nervensystem sowie Muskulatur schulen.

Auf dem Freigelände lädt das Kinderland täglich zu Unterhaltung und zum Toben ein: Auf dem Programm stehen Kaspertheater und Zaubershows. Dazwischen können die Kleinen die Riesen-Rollrutsche runterdüsen, auf dem Trampolin hüpfen oder ein paar Runden im Kleinkind-Karussell drehen. Für Pausen geht’s ins Kinderkino, in dem lustige Zeichentrickfilme laufen. Parallel steigt am zweiten Messe-Samstag im Festzelt eine Familienparty – mit Zauberer, Puppenbühne und Geschenken für die kleinen Besucher. "Damit die Eltern in aller Ruhe über die Messe bummeln können, bieten wir einen kostenlosen Messe-Kindergarten an", sagt Messe-Chefin Stefany Goschmann.