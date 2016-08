VS-Villingen. Die Wirtschaft und Tourismus Villingen-Schwenningen GmbH bietet am Freitag, 2. September, die beliebte Führung durch das Rietviertel mit der Stadtführerin Carla Gramberg an. Fratzengesichter, Häuserwappen und Heiligenfiguren – Carla Gramberg führt in kurzweiliger Form zu vielen kleinen Kostbarkeiten und weiß von sonderlichen Geschichten im größten Villinger Stadtviertel zu berichten. Die etwa 90-minütige Führung beginnt um 18 Uhr vor dem Franziskaner-Kulturzentrum und kostet pro Person sieben Euro. Anmeldungen nimmt der Tourist-Info & Ticket-Service, Rietgasse 2, Villingen, Telefon 07721/82 23 43, E-Mail tourist-info@Villingen-Schwenningen.de, entgegen.