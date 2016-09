Villingen-Schwenningen Abendkurse sind gut belegt

Die generalistische Weiterbildung zum geprüften Betriebswirt bietet vielfältige berufliche Chancen und dient vielen Kursteilnehmern somit als Karriereanstoß über den sogenannten zweiten Bildungsweg. Spezialisierungen über einen Fachwirte-Abschluss sind ebenfalls am Management-Zentrum ab Herbst in die Richtung International Business oder Marketing möglich sowie ab dem Frühjahr zum Personalmanagement.

"Gerade in der süddeutschen Region bieten sich durch den Fachkräftemangel für junge motivierte Menschen vielfältige Karrieremöglichkeiten in mittelständischen Unternehmen", so Ralf Schrödinger, Geschäftsführer des Management-Zentrum, über die Hintergründe der hohen Nachfrage, "daher achten wir besonders auf eine praxisnahe Vermittlung der Lehrgangsinhalte."

Weitere Informationen: www.management-hwk.de.