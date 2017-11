Villingen-Schwenningen Abend voller Genüsse, Geschenke und Überraschungen

VS-Villingen. "Mit 14 Liedern um die Welt" lautete die Ankündigung des Villinger ­Frauenchores "Just for Femmes" für das vielfältige Konzert am Samstag im Villinger Münsterzentrum. Und in zwei Stunden wussten die 40 Sängerinnen des 2014 gegründeten Projekt­chores, der dem MGV Sängerkeis Villingen angegliedert ist, die vielen Besucher im eng gestuhlten Münsterzentrum auch zu begeistern.