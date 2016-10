Villingen-Schwenningen Abbruch ist bereits in vollem Gange

Szenenwechsel: Im Obergeschoss des gegenüberliegenden Gebäudes, das derzeit entkernt wird, steuert Polier Michael Hoidn, der den Ablauf auf der Baustelle koordiniert, einen Brook-Abbruchhammer. Dieser habe eine Spezialfräse für den sulfathaltigen Putz. Sonst seien die Werte zu hoch, um das Material wieder einbauen zu können, erklärt Silvan Gmeinder.

Wenn die Gebäude sauber entkernt werden, erfolge auch der Abbruch schneller – das zeige sich bereits in den ersten Tagen am Schwesternwohnheim. Zwei Drittel des Nebengebäudes sind schon dem Erdboden gleichgemacht. Das Hauptgebäude, so Gmeinder, falle ab nächster Woche dem Bagger zum Opfer. Acht Wochen sind für diesen Gebäudekomplex anberaumt – nach derzeitigem Stand könnte es sogar eher klappen.