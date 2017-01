VS-Villingen. "Singen zur Marktzeit" heißt es in diesem Jahr an jedem vierten Samstag im Monat um 11 Uhr in der evangelischen Johanneskirche an der Gerberstraße in Villingen. Bezirkskantor Marius Mack lädt dazu erstmals heute, Samstag, ein. Das neue, ungewöhnliche Angebot bietet 30 Minuten Auszeit bei gemeinsamem Singen. Zudem bietet der Kantor instrumentale und Musikbeiträge. Macks Idee ist, sich selbst im Singen zu erfahren, und darüber hinaus sei Singen ja gesund, entspannend und kommunikativ, und bei Kindern fördere es die Intelligenz. "Singen zur Marktzeit" ist eine gemeinsame Veranstaltung der vier evangelischen Villinger Stadtkirchenpfarreien, die von Freundeskreis für Kirchenmusik unterstützt wird. Der Eintritt ist frei.