Villingen-Schwenningen Ab heute sind die Narren los

Traditionell springen die Narren gegen 19 Uhr auf dem Marktplatz ein und nehmen dem Oberbürgermeister die Schlüsselgewalt über das Rathaus ab.

Noch einmal muss der Oberbürgermeister dran glauben – und zwar am morgigen Freitag, 11 Uhr, im Rathaus, wenn er verhaftet und vom Narrengericht für seine Vergehen das Jahr über verurteilt wird. Ab 14.30 Uhr geht es bei der Kinderfasnet in der Bürkturnhalle rund. Ab 20 Uhr feiern dort die Erwachsenen den Bürgerball.

Am Fastnachtssamstag wird um 12 Uhr der Narrenbaum auf dem Muslenplatz aufgestellt. Eine Stunde später zeigen die Hansel ihren imposanten Narrensprung vom Hanselbrunnen bis auf den den Muslenplatz.

Der Fastnachtssonntag beginnt traditionell um 9.30 Uhr mit der Narrenmesse in der St. Franziskus-Kirche. Den Höhepunkt der Straßenfastnacht in Schwenningen bildet der große Umzug ab 14 Uhr durch die Innenstadt mit mehr als 3500 Teilnehmern. Zünfte aus nah und fern geben der Narrenzunft Schwenningen jedes Jahr die Ehre.

Am Montag wird ab 20 Uhr zum Lumpenball in die Zunftstube in der Sturmbühlstraße eingeladen. Das Fasnetverbrennen wird am Dienstag, 19 Uhr, auf dem Muslenplatz zelebriert. An allen Tagen ist Narrentreiben in der Zunftstube, den Lokalen und Besenwirtschaften.

Mit der Geldbeutelwäsche am Aschermittwoch, 17.45 Uhr, gehen die närrischen Tage zu Ende. Der Narrenbaum wird am Samstag, 4. März, 14.30 Uhr, auf dem Muslenplatz versteigert.