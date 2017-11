Villingen-Schwenningen Ab 24. November in Marbach voll gesperrt

VS-Marbach (kal). Vorausgesetz, dass die Witterung den Einbau der Asphaltdecke im Baustellenbereich vom Kreisverkehr in der Marbacher Ortsmitte zulässt, wird in diesem Bereich eine dreitägige Vollsperrung erfolgen. Betroffen von der vollständigen Sperrung für den Verkehr werden zwischen Freitag 24. November, ab 7 Uhr, bis Sonntag, 26. November, 19 Uhr, die Kirchdorfer Straße, Steinwiesenstraße und der Forellenweg sein. Zusätzlich wird in der Steinwiesenstraße ein Teilabschnitt der Fahrbahn zwischen dem Bahnübergang und dem Feuerwehrgerätehaus im Auftrag des Landratsamtes saniert, teilt das Stadtbauamt mit. Mit der Sperrung der Hauptdurchfahrtsstraße von Marbach wird auch keine Durchfahrt mehr nach Brigachtal oder in umgekehrter Richtung möglich sein. Die Anwohner innerhalb des Bereichs der Vollsperrung werden gebeten, ihre Fahrzeuge außerhalb der Baustelle zu parken. Die Erreichbarkeit der Hauseingänge für den Fußgängerverkehr wird zu jeder Zeit gewährleistet sein. Alle sich im Baustellenbereich befindenden Haushalte und Gewerbetreibenden will das Stadtbauamt gesondert mit einem Flyer über die Vollsperrung informieren.