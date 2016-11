VS-Villingen. Etwa 5000 Euro Sachschaden an einem Porsche und einem Mercedes sind die Folgen eines Unfalls, der sich am Dienstag gegen 19.40 Uhr an der Abzweigung Vöhrenbacher Straße und "Beim Hochgericht" ereignet hat. Eine 88-jährige Fahrerin eines Mercedes wollte auf die Straße "Beim Hochgericht" abbiegen. Hierbei achtete sie nicht auf einen Porsche eines 59-jährigen Fahrers, der auf der Vöhrenbacher Straße entgegen kam. Personen wurden laut Polizei nicht verletzt.