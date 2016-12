Villingen-Schwenningen 81-Jährigen um viel Geld geprellt

Erst im Nachhinein kamen dem 81-Jährigen Bedenken und er meldete den Vorfall der Polizei. Da war das Geld bereits weg. Die Kriminalpolizei Villingen ermittelt nun in diesem Betrugsfall sowie in den mehrfach versuchten Fällen und sucht Zeugen zu dem "Geldabholer" von Bad Dürrheim. Personen, die den oben beschriebenen Mann am Mittwochabend in der Breslauer Straße in Bad Dürrheim gesehen haben oder sonst Angaben zu dem jungen Mann machen können, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Villingen (07721/60 10) in Verbindung zu setzen. Für die Polizei ist insbesondere von Interesse, ob der beschriebene Mann in Verbindung mit einem Fahrzeug gesehen wurde oder ob in den letzten Tagen verdächtige Fahrzeuge aufgefallen sind. Des Weiteren bittet die Kriminalpolizei Personen, die in der vergangenen Zeit ähnliche Anrufe erhalten haben, sich zu melden. Die Polizei rät: "Seien Sie grundsätzlich misstrauisch, wenn Sie von Personen angerufen werden, die nicht sofort sagen, wer sie sind und die ihren Namen nicht selbst nennen." Äußerste Vorsicht ist geboten, wenn sich Anrufer am Telefon als Verwandte oder Bekannte ausgeben, wenn Sie diese nicht erkennen. "Erfragen Sie beim Anrufer Dinge, die nur der richtige Verwandte/Bekannte wissen kann.", rät die Polizei. Vom Anrufer sollte man sich die Telefonnummer geben lassen und diese überprüfen. Man sollte sich weder bedrängen und unter Druck setzen lassen. noch Details zu familiären und finanziellen Verhältnissen preisgeben. Geldinstitute sollten auf ihre älteren Kunden achten und bei größeren Bargeldabhebungen oder Überweisungen auf dubiose Konten auf Betrugsmaschen hinweisen.