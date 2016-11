Villingen-Schwenningen 80 Tage bis zum Zähringertreffen

"Noch 80 Tage" – der ebenfalls im Amt bestätigte stellvertretende Vorsitzende Joachim Wöhrle kündigte damit nicht etwa die Villinger Fasnet 2017, sondern das Zähringertreffen am 28. und 29. Januar an und gab einen kurzen Überblick. Nach der Begrüßung der rund 50 erwarteten Gastvereine aus den Zähringer- sowie den Partnerstädten werde am Samstag am Riettor theatralisch die Geschichte der Stadt und der Villinger Fasnet erzählt und ein Fackelumzug veranstaltet. In 14 Fastnetstüble sei anschließend närrisches Treiben.

Der Sonntag beginnt mit einem Festgottesdienst im Münster, dem Zunftmeisterempfang im Franziskaner und endet mit dem großen Umzug mit rund 5000 Teilnehmern. Für beide Tage werde auf dem Osianderplatz ein Narrendorf errichtet. An drei Orten – vor der Stadtkasse, auf dem Osianderplatz und in der Färberstraße – wird es zudem Bühnen geben, auf der die Vereine ihr Brauchtum vorstellen können. Wöhrle machte deutlich, dass für dieses "Brauchtumsfest der Partnerschaftspflege" der Verkauf von rund 12 000 Abzeichen mit dem roten Zähringer Adler "Zähri" dringend geboten sei und bat die Vereine um Mithilfe. Der Stadtkern werde an beiden Tagen "hermetisch abgeriegelt", damit jeder Besucher ein Abzeichen (vier Euro) kaufen kann.

Die Villinger Schalmeien kündigten einen Auftritt in der Tannheimer Nachsorgeklinik am 5. Februar an. Bernd Scholl vom Technischen Hilfswerk bat darum, seine Hilfskräfte an der Umzugsstrecke nicht nur mit einem Fünf-Euro-Verzehrbon abzuspeisen, "dafür gibt es zwar ein Essen, aber nichts zu trinken dazu". Wöhrle versprach Abhilfe.