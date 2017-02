Villingen-Schwenningen 80 Fasnetsgruppen ziehen durch die Stadt

Seither liegt die Regie des beliebten Schwenninger Umzugs – die Auswahl der Zünfte und Musikkapellen – in Minks treuen Händen. Und dabei stehe die Qualität an oberster Stelle, macht er immer wieder deutlich. Doch worauf kommt es bei der Auswahl an? "Ich versuche, ältere Zünfte hervorzuheben. Bei ihnen ist die Basis einfach besser." Doch auch Zunftneugründungen, die das Brauchtum pflegten, seien willkommen, meint Mink und nennt als Beispiel die Gartenzwerge Unterensingen. Auch freue er sich unter anderem auf die Narrenzunft aus Horb, die das erste Mal mit dabei sein wird.

Und auf einen weiteren Aspekt legt der Umzugsorganisator großen Wert: Gemäß des Mottos "Ohne Musik ist der Narr tot", da sich durch sie das Leben ausbreite, suche er vor allem nach Gruppen mit traditioneller Musik aus der Region. "Die Mischung macht’s. Auch Guggenmusik ist schön, aber ich wünsche mir soviel Blasmusik wie möglich", sagt Mink.

Musikkapellen zu finden, entwickle sich zunehmend zu einer Herkules-Aufgabe: Denn immer mehr Zünfte meldeten sich ohne musikalische Begleitung an. Wichtig sei, Altes zu bewahren und gleichzeitig Neues hineinzubringen. "Denn es ist nicht mein Umzug, sondern der der Schwenninger", macht der Organisator deutlich.

Stadt- und Bürgerwehrmusik zuerst

Das Prozedere rund um die Zünfte-Auswahl laufe jedes Jahr gleich ab: Drei bis vier Wochen nach der Fasnet gehe Mink den Pool der bisherigen Zünfte durch und selektiere sie bis auf 180. Etwa 20 Zünfte kämen neu hinzu. Dann verschicke er – nicht per Mail, sondern per Post – die Einladungen, ab Ostern trudelten die ersten Anmeldungen ein. Bis Ende November laufe die Frist, "dann fange ich an, eine Struktur in die Umzugsreihenfolge zu bringen", erklärt der Organisator.

Fest stehe stets der Rahmen des Umzugs: Stadt- und Bürgerwehrmusik Villingen bildeten ein tolles Anfangsbild, den Schluss gestalte traditionell die Narrenzunft. Den übrigen Wünschen der Zünfte gerecht zu werden, sei nicht immer einfach. "Da muss man schon ein menschliches Feingefühl haben", meint Mink. So sollten zwei Guggenmusiken oder auch zwei Hexenzünfte nicht unbedingt hintereinander laufen.

Größte Herausforderung ist die Aufsageliste

Die größte Herausforderung bei den Vorbereitungen sei jedoch die Zusammenstellung der 40-seitigen Aufsageliste, mit der die fünf Umzugssprecher – verteilt über die Innenstadt – die Zuschauer über die teilnehmenden Zünfte informieren sollen. Hat er im Vorhinein viel Arbeit, verlaufe der Umzugstag relativ unspektakulär für Klaus Mink ab. Nach dem Zunftmeisterempfang stehe er auf der Ehrentribüne. "Es ist wichtig, dass ich sehe, was ich zusammengestellt habe."

Die Position am Muslenplatz wird ab kommendem Jahr der 22-jährige Narrenrat Florian Radlinger einnehmen. Die Jungen müssten laufen lernen, "ich lasse ihn auch nicht im Stich", betont Mink. Wird der ehemalige Umzugsorganisator nach 20 Jahren auch einmal wieder ins Häs gehen? Zuerst müsse er sich wieder ans "Narr-Sein" gewöhnen, "aber natürlich mache ich es wieder." Ohne die hohen Tage im Jahr würde ihm schließlich etwas fehlen. Die Fasnet sei nicht nur ein Teil von ihm, sondern auch ein Lebensgefühl. Klaus Mink: "Wenn der Narrenmarsch erklingt, das ist für mich ein Stück Heimat und Geborgenheit."