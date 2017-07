Villingen-Schwenningen 78-Jährige auf Parkbank attackiert

Villingen-Schwenningen. Die 78-jährige Frau wurde von einem Mann von einer Parkbank gestoßen, so dass sie auf den Boden fiel, teilt die Polizei mit. Eine Autofahrerin eines hellen Kombis hielt daraufhin an einer Ampel der Bertholdstraße auf Höhe der Justizvollzugsanstalt an, schaltete die Warnblinkanlage ein und stieg aus, um der gestürzten Frau zu helfen. Als jedoch die Ampel wieder auf Grün schaltete und andere Verkehrsteilnehmer hinter dem hellen Kombi hupten, ging die Fahrerin des Kombis zu ihrem Fahrzeug und fuhr weiter. Insbesondere diese Autofahrerin, aber auch andere Zeugen des Vorfalls, werden gebeten, sich mit der Polizei Telefon 07721/6010, in Verbindung zu setzen.