Villingen-Schwenningen 730 Seiten prall gefüllt mit Geschichte

1806 hatten Villingen und Schwenningen gemeinsam rund 6000 Einwohner. In Villingen hätte die Industrialisierung früher als in Schwenningen eingesetzt, schon in den 1820er Jahren mit der Privilegierten Sodafabrik. Soda war Putzmittel auf der einen Seite, auf der anderen Seite benötigten die Glasbläser ihn als Zusatzstoff für die Produktion. Notwendig für Soda ist Salz und Braunstein. Das Salz kam aus Bad Dürrheim, der Braunstein wurde im Groppertal abgebaut. Somit hatte Villingen schon zwei Jahrzehnte vor Gründung der BASF eine chemische Industrie, die im Grund das gleich produzierte. Zusätzlich gab es eine Steingut- und eine Tuchfabrik. Erst später begann die Uhrenfabrikation in Schwenningen. Damit setzte auch eine rasante Entwicklung der Bevölkerung ein: Es wurden Arbeiter gebraucht und diese zogen hierher, die Kurve der Einwohnerstatistik ging rasant nach oben. Jedoch zogen die Evangelen nicht nur nach Schwenningen und die Katholen nicht nur nach Villingen. Es kam zu einer Durchmischung. Diese brachte nach Aussage Bumillers einige Probleme mit sich zwischen den Konfessionen und die Christen wandten sich gemeinsam aber auch gegen die aufkommenden Sozialdemokraten.

Das Grußwort für die Stadtgeschichte stammt natürlich von Oberbürgermeister Rupert Kubon. Er freut sich, dass mit dieser Publikation eine Lücke für die vergangenen beiden Jahrhunderte geschlossen wurde. "Mit der Herausgabe dieses umfangreichen und reich bebilderten Bandes verbindet sich die Hoffnung, dass damit das historische Erbe und Gedächtnis beider Städte bewahrt und geschärft wird und dass mit der vergleichenden Betrachtung beider Geschichten die Verbundenheit der Bürgerinnen und Bürger mit ihrer Kommune gefördert werden kann."

Die offizielle Vorstellung durch den Oberbürgermeister Rupert Kubon in Anwesenheit der Autoren findet am Freitag, 6. Oktober, statt, Beginn ist um 20 Uhr im Großen Sitzungssaal des Schwenninger Rathauses. Das Buch kostet 34,50 Euro.

Mehrere Monate hat jeder Autor mit der Recherche und dem Schreiben verbracht. Die Autoren sind Casimir Bumiller: Von der Französischen Revolution zum Untergang des Reiches und Villingen im Großherzogtum Baden 1806 bis 1871; Monika Spicker-Beck: Schwenningen im Königreich Württemberg 1806 bis 1871; Marga Burkhardt, Ute Grau und Barbara Guttmann: Villingen und Schwenningen im Kaiserreich; Kilian Fehr: Die Zeit der Weimarer Republik; Robert Neisen: Nationalsozialismus in Villingen und Schwenningen; Anja Rudolf: Von der Stunde Null bis zum Städtezusammenschluss; Annemarie Conradt-Mach: Strukturwandel der Wirtschaft in Villingen-Schwenningen und Heinrich Maulhardt: Die Stadt Villingen-Schwenningen seit 1972.