Villingen-Schwenningen 70 junge Musiker begeistern Publikum

Villingen-Schwenningen. Mit Spannung erwartet wurde der mit Vorschusslorbeeren bedachte Solist Edicson Ruiz, der virtuosen Umgang mit dem Instrument des Carlo Ferdinando Landolfi (1714 bis 1787) bewies. Der Meister erinnerte an den letztjährigen Geigendiebstahl in einer S-Bahn in München.

Die Literatur an Kontrabass-Konzerten reicht von Haydn bis Gary Karr (geboren 1941). Letzterer bietet Bezug zu dem gewählten Komponisten Serge Alexandrowitsch ­Kussewitzki, dessen Kontrabass er erbte. Der glückvolle Russe (1874 bis 1951) war in Petersburg ebenso zu Hause wie in Berlin, Rom, Paris oder Boston, wo er das dortige Symphonie-Orchester übernahm. Legendär waren seine Wolga-Konzerte, die er auf angemieteten Schiffen gab und seine zahlreichen Uraufführungen.

Seinen Einfluss machte er bei der UNESCO geltend, als er die Gründung eines Fonds für Komponisten anregte. Sein dreisätziges Opus 3 strahlte Romantik eines Tschaikowski aus, war von slawischem Grundton bestimmt, vermittelte melancholische Stimmung, lebte teils aus kammermusikalischen Momenten und bestach mit Orchesterfarben.