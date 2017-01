Villingen-Schwenningen 70 Jahre Lovis-Kabinett wird im Jubiläumsjahr gefeiert

Selten ist Galerieleiter Wendelin Renn um ein Antwort verlegen und auch kaum aus der Ruhe zu bringen gemäß der Maxime: "Kunst verträgt keine Hetze". Doch vor wenigen Tagen war er doch überrascht. Grund war ein Anruf vom Schauspielhaus Bochum: "Bitte reservieren Sie uns zwei Karten." Der Anrufer war der Schauspieler Heiner Stadelmann, der sich auf die szenische Lesung bezog.

Und da war beim Galerieleiter der Groschen gefallen: Vor 28 Jahren hatte die Städtische Galerie eine Retrospektive mit Arbeit des Ernst Ludwig Kirchner-Schülers Werner Gothein gezeigt. Und zur Vernissage dieser Ausstellung inszenierte eben dieser Schauspieler – damals noch am Theater Freiburg engagiert – nach der Rede von Franz Georg Ludwig Gremliza, dem Gründer der Lovis-Presse, eine außergewöhnliche Woyzeck-Collage.

Das künstlerische Werk von Gothein, der zu den Künstlern der Schwenninger Lovis-Presse gehört, betreute sein Neffe Dietrich Gothein in Nußdorf. Doch seit Jahrzehnten wurde keine Ausstellung mehr von dem Künstler gezeigt und so war die Gothein-Ausstellung 1989 im Lovis-Kabinett sensationell, was zur Übernahme in die Bodensee-Galerie in Friedrichshafen und zum Kunstverein Speyer führte. Werner Gothein war zu Lebzeiten recht berühmt.