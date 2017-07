Villingen-Schwenningen 68 Abiturienten feiern ihren Abschluss

Ein Lob erhielten Elodie Salmim Bauer, Isabelle ­Ganter, Ruth Tuschewski, ­Patrick Hildebrand und Karin Schwarzelbach.

Weitere Preise: Ein E-fellows Stipendium erhalten Elodie Salmim Bauer, Annika Vogel, Micha Baab, Pascale Maier, Nadine Gißler und Daniel Schmitt. Die Preise für hervorragende Leistungen in verschiedenen Fächern erhielten folgende Schüler: Der Preis der deutschen Mathematikvereinigung ging an Patrick Hildebrand. Den Scheffel-Preis für die beste Leistung im Fach Deutsch erhielt Ruth ­Tuschewski. Der Preis der Deutschen Physikalischen Gesellschaft ging an Patrick ­Hildebrand. Die Schnabel­medaille für die beste Leistung im Fach Geschichte sowie die Maul-Medaille für die beste Leistung in Sport erhielt Tim Schlenker. Isabelle ­Ganter erhielt einen Englischpreis. Annika Vogel erhielt einen Preis in Geographie. Daniel Schmitt hat für seine hervorragenden Leistungen in Latein den Preis der Gesellschaft "Humanismus heute" bekommen.

Einen Preis für ihr herausragendes Engagement für die Schulgemeinschaft während ihrer gesamten Schulzeit erhielt Ruth Tuschewski. Zusammen mit Elodie Salmim Bauer wurde sie auch für ihre jahrelange Tätigkeit bei der Schülerzeitung "Peiler" geehrt. Daniel Schmitt und ­Micha Baab werden für die Aufnahme in die Studien­stiftung des deutschen Volkes vorgeschlagen.