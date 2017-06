Villingen-Schwenningen 67-Jahrgänger besuchen ihre ehemalige Schule

Mit 27 Schülern starteten sie in eine damalige Bildungs-Überraschung: drei Oberstufenjahre in zwei Kalenderjahren, die für den damaligen Schulleiter, Oberstudiendirektor Lothar Schill, auch neu waren, wie auch für die Kollegen Wolfgang Tribukait, Ruth Freudenberger, Deutschlehrer Hirt, Chemiker Hänig, Hans Kammerer, "English-Man" Koberger oder Mathe-Ass Wolfgang Russwurm.

Nun hat in dieser Woche ein kleiner Teil der Ehemaligen des Abi-Jahrgangs 1967 die Nostalgie aufleben lassen, die einst von Bildungsnotstand, von gekürzten Lehrplänen und der ewigen, manchmal lästigen Kunst des Lernens und Wissens begleitet waren. Denn es gab ja damals auch noch das "Hanse" mitten in der Niederen Straße, wie es von den Älteren auch am Romäus-Gymnasium beliebt war.

Nun aber ließ sich das "halbe Dutzend" von Oberstudiendirektorin Elisabeth Weber empfangen, der vierten Schulleiterin nach Schill mit Gerhard Walther, Hans-Jürgen Haussler und Karl-Heinz ­Weißer. Sie "überfielen" mal kurz einen Unterricht im Finanzmanagement mit all der digitalen Ausstattung, die längst die Tafel abgelöst hat. Und Besucher Günther Fleig verblüffte das Dutzend Schüler der Jahrgangsstufe 1 mit einem kurzen Statement zum Börsengeschehen, war und ist er als ehemaliger Finanz- und Personalvorstand bei Daimler profunder und intimster Kenner des bundesweit allerhöchsten und auch des weltweiten Managements.