Villingen-Schwenningen Pedelec-Unfall: 66-Jährige stirbt

Villingen-Schwenningen (uwk). Tödliche Kopfverletzungen hat sich eine 66-jährige Fahrerin eines Pedelec-Elektrofahrrads bei einem alleinbeteiligten Sturz in der Zeppelinstraße zugezogen. Die Polizei teilte Einzelheiten mit und sucht ­Zeugen zu diesem Vorfall am Sonntag in der Villinger Südstadt.