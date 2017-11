VS-Schwenningen. Bei einem Verkehrsunfall an der Kreuzung der Enz- Wasenstraße wurde am Dienstag kurz vor 15 Uhr ein 63-jähriger Mann leicht verletzt. Der 63-Jährige fuhr nach Polizeiangaben mit seinem Wagen auf der Wasenstraße stadtauswärts. Von links kam aus der Enzstraße ein anderes Fahrzeug, das die Wasenstraße überquerte. Dessen Fahrerin hatte das Auto des 63-jährigen Mannes übersehen und stieß mit ihm zusammen. Der Mann wurde leicht verletzt. An den beiden Autos entstand ein Sachschaden von etwa 3000 Euro.