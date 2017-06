VS-Villingen. Am Samstag, 1. Juli, veranstaltet der Round Table 76 VS das 17. Entenrennen auf der Brigach in Villingen. Um 11.30 Uhr starten die rund 6000 Enten vom Inselparkhaus, von wo sie auf der Brigach bis zur Bahnhofsbrücke treiben und dort von vielen Bürgern mit ihren Kindern erwartet werden.