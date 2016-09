Villingen-Schwenningen 600 Mal am Tag klingelt das Telefon

Faszinierend für die Besucher war die hochmoderne Technik – von der Heizung, die aus der Abwärme der Computeranlagen gespeist wird, über das Notstrom­aggregat, das selbst bei einem kompletten Stromausfall für sieben Tage die notwendige Energie liefert, bis zum Raum, in dem die Mitarbeiter am Telefon sitzen.

Allerdings ist von einem Telefon im herkömmlichen Sinne nichts zu sehen. Jeder Arbeitsplatz ist mit insgesamt sechs Bildschirmen ausgestattet, auf denen unzählige Informationen zu finden sind. Ein weiterer ist ein Touch-Screen, der sozusagen das Telefon darstellt.

80 Kilometer Kabel im Gebäude verlegt

Auf einer großen Medienwand werden die Standorte der einzelnen Rettungsfahrzeuge auf einer Karte angezeigt. Für alle Straßen im Schwarzwald-Baar-Kreis wurde ausgerechnet, von welchem Notarztstandort sie am schnellsten erreicht werden können. "In VS ist der Notarzt normalerweise am schnellsten mit dem Auto am Einsatzort", erläuterte Sautter. Wenn aber beispielsweise in Schonach ein Notfall eintritt, wird meistens der Hubschrauber eingesetzt, da die Unglücksstelle aus der Luft in der Regel zügiger zu erreichen ist, als mit dem Auto vom Notarztstandort St. Georgen. Freilich müssen die Mitarbeiter das nicht in irgend einem Aktenordner nachschauen, sondern der Computer berechnet die kürzesten Ausrückzeiten und gibt eine Empfehlung ab. Bei so viel Technik ist es kein Wunder, dass rund 80 Kilometer Kabel in dem Neubau verlegt wurden.

Für Szenarien wie beim Orkan Lothar oder beim großen Hagelunwetter in Schwenningen gibt es in der neuen Leitstelle einen Lage- und Führungsraum, in dem Experten aus verschiedenen Bereichen die beste Vorgehensweise besprechen können.

Die Leiststelle ist an 365 Tagen im Jahr rund um die Uhr besetzt. Auch am Umzugstag darf es keine Einschränkungen in der Erreichbarkeit geben. Dann werden die Arbeitsplätze sowohl im Neubau als auch in den bisherigen Räumen in der Josefsgasse besetzt sein, bis alle Telefonleitungen auf den neuen Standort in der Klinikstraße umgeschaltet sind.

Betrieben wird die Leiststelle gemeinsam vom Roten Kreuz und dem Landkreis. Beide Partner haben sich die Investitionskosten von rund 4,5 Millionen Euro jeweils zur Hälfte geteilt. Bei den Personalkosten übernimmt das DRK mit 60 Prozent einen höheren Anteil.