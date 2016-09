Villingen-Schwenningen 60 Aussteller schauen in die Sterne

Rund 60 Aussteller präsentieren Neuheiten rund um die Astronomie aus den Bereichen Sternwarten, Teleskope, Spektive, Ferngläser, Fotos und Outdoor-Ausrüstungen.

Auf der Astro-Messe AME wird dieses Jahr Jens Hackmann den Eröffnungsvortrag halten. Er berichtet über Namibia, das Land der Sterne. Ganztägig werden er und Timm Kasper in ihrer Ausstellung großformatige Bilder, die die beiden während ihrer Namibia-Reisen gemacht haben, zeigen. Danach informiert Michael Engel über das Projekt Sternenpark Schwäbische Alb. Die Vortragsreihe beendet Martin Gutekunst mit einem Beitrag über den atmosphärischen Dispersionskorrektor "Notwendiges Zubehör oder purer Luxus".

Am Freitagabend, 9. September, findet das Sonnenfinsternis-Treffen im Hotel Hirt in Deißlingen statt. Dort treffen sich Interessierte, um die kommenden Sonnenfinsternisreisen zu planen. Zudem wird am Freitagabend an der Sternwarte Zollern-Alb ein Beobachtungsabend stattfinden. Es kann mit verschiedenen Teleskopen der Sternhimmel beobachtet werden (nur bei klarem Wetter).