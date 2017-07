Villingen-Schwenningen 52 Schüler sagen Bickebergschule ade

VS-Villingen. Mit dem Abschlusszeugnis in der Tasche starten sie nun in einen neuen Lebensabschnitt und wechseln entweder in die Ausbildung oder an eine weiterführende Schule.

Im Rahmen einer stimmungsvollen Entlassfeier im Gemeindesaal der Heilig Kreuz-Kirche fieberten die Schulabgänger sichtlich aufgeregt ihren Zeugnissen entgegen. Das Programm, das die Feier umrahmte, war auch in diesem Jahr besonders bunt ausgefallen. Neben der musikalischen Umrahmung durch die Bläserklasse und die Schulband bereicherten weitere kleine Beiträge der Abschlussklassen das Programm und begeisterten die anwesenden Eltern und Freunde.

In seiner Rede ging Schulleiter Alexander Hermann auf die Herausforderungen des vergangenen Schuljahres ein und sprach vom langen und entbehrungsreichen Weg, den die Schüler im Abschlussjahr hinter sich gebracht haben. "Ein erstes Etappenziel ist erreicht", betonte er und wünschte auf dem weiteren Lebensweg viel Erfolg. Er forderte die Schüler auf weiterhin neugierig auf Neues zu bleiben und den eigenen Weg zu suchen."Wer etwas vermeiden will, sucht Gründe. Wer etwas erreichen will, sucht Wege."