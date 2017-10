Villingen-Schwenningen 500 Erstsemester streben Master an

Schwarzwald-Baar-Kreis. Eine der rund 500 Erstsemester ist Anja Schick, eine Mitarbeiterin der DHBW in Villingen-Schwenningen. Die Betriebswirtin hat sich zum Wintersemester in der Studienrichtung "Master in Business Management – Personal & Organisation" eingeschrieben. Anja Schick absolvierte ein Bachelor-Studium an der DHBW Mosbach, bevor sie zwei Jahre später als Referentin von Rektor Jürgen Werner und Veranstaltungsmanagerin tätig wurde. Mit dem Masterstudium möchte sie sich sowohl fachlich als auch persönlich weiterentwickeln. Nach zwei Vorlesungstagen ist die Masterstudentin an ihren Schreibtisch zurückgekehrt. Das Studium wird sie berufsbegleitend absolvieren.