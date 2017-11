Villingen-Schwenningen 50-Tonnen-Autokran als Belastungstest

Um den genauen Zustand in Erfahrung zu bringen, stehen deshalb am Wochenende mehrere Messungen und Untersuchungen an. Wie bereits berichtet, wird die Brücke aus diesem Grund am Samstag und Sonntag aus Richtung E-Center bis zur Friedrichstraße gesperrt.

Am Freitag wurden für die Untersuchung von der Materialprüfungsanstalt Universität Stuttgart (MPA) Sensoren zur Schwingungsmessung an der Brücke angebracht. Am Samstag und Sonntag muss die Brücke laut Angaben der Stadtverwaltung gesperrt werden, damit ein 50 tonnenschwerer Autokran als Belastungsfahrzeug über die Brücke fahren und damit definierte Schwingungen auslösen kann.

Der Autoverkehr werde parallel zur Vockenhauser Straße an der Brücke vorbeigeführt.