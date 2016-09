Villingen-Schwenningen 454 Zimmer stehen zur Verfügung

Das heißt in Zahlen: Von Januar bis Juli 2015 gab es 77 958 Übernachtungen, im selben Zeitraum waren es in diesem Jahr 79 728 – das ist ein Plus von 1770 Übernachtungen.

Beachtet werden muss hier jedoch, dass seit diesem Jahr die Übernachtungen in der Nachsorgeklinik Tannheim nicht mehr mit einberechnet werden. Insgesamt gab es im vergangenen Jahr 146 247 Übernachtungen in der Doppelstadt. Im Schnitt bleiben die Gäste 1,9 Tage.

Doch wo können diese in Villingen-Schwenningen unterkommen? Ein Überblick über den Markt:

Vier Sterne

Mercure Hotel am Franziskaner, Villingen: 86 Zimmer und Suiten in Innenstadtlage, Fitnessbereich, Preis für Doppelzimmer (jeweils mit Frühstück) ab 44,50 Euro. Central Hotel, Schwenningen: 65 Zimmer und Suiten im Innenstadtbereich, Wellnessbereich, Doppelzimmer ab 45 Euro. Hotel Rindenmühle, Villingen: 23 Zimmer am Kneippbad, Wellness und Fitnessanlage, Doppelzimmer ab 60 Euro.

Drei Sterne

Hotel Bosse, Villingen: 31 Zimmer im Kurgebiet, drei Sterne Superior-Komfort, Doppelzimmer ab 46 Euro. Hotel Garland, Villingen: 24 Zimmer im Kurgebiet, Wellnessbereich, Doppelzimmer ab 47,50 Euro. Hotel Bären, Villingen: 16 Zimmer in Innenstadtlage, Doppelzimmer ab 43 Euro. Hotel Diegner, Villingen: acht Zimmer im Rosengarten Hubenloch, Doppelzimmer ab 38 Euro. Gasthof Schweizerhof, Obereschach: elf Zimmer im Ortskern, Doppelzimmer ab 42 Euro.

Ohne Klassifizierung

Schlenker’s Hotel, Schwenningen: 38 Zimmer am Rande der Innenstadt, Doppelzimmer ab 59,50 Euro. Hotel Neckarquelle, Schwenningen: 32 Zimmer am Rande der Innenstadt, Doppelzimmer ab 86 Euro. Hotel-Pension "Im Klosterring", Villingen: 31 Zimmer im Innenring, Doppelzimmer ab 35 Euro. Hotel Ketterer, Villingen: 23 Zimmer am Rande der Innenstadt, zwei Ferienwohnungen integriert, Doppelzimmer im Hotel ab 68 Euro. Hotel Royal, Schwenningen: 20 Zimmer in der Nähe des Bahnhofs, Doppelzimmer ab 42 Euro. Parkhotel, Villingen: 18 Zimmer zwischen Bahnhof und Innenstadt, Doppelzimmer ab 42,50 Euro. Gasthaus Sonne, Obereschach: 16 Zimmer am Ortskern, Doppelzimmer ab 37,50 Euro. Wirtshaus beim Hader-Karle, Weilersbach: sechs Zimmer, Doppelzimmer ab 40 Euro. Gasthof Schützen, Weigheim: sechs Zimmer, Doppelzimmer ab 28 Euro.