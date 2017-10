Villingen-Schwenningen 41 Bewerber wollen Galerie leiten

Zum Jahresende 2018 geht er in die Freistellungsphase seiner Altersteilzeit. Vermutlich schon im Frühsommer nächstes Jahr wird er seinen Arbeitsplatz in Schwenningen verlassen. Die Bewerbungsfrist für seine Nachfolge, die am 1. Mai nächstes Jahr ihren Dienst antreten soll, lief am 30. September aus.

41 Bewerbungen sind laut Kulturamtsleiter Andreas Dobmeier eingegangen. Es seien einige qualifizierte dabei. Die Interessenten, die Wendelin Renn nachfolgen wollen, kommen aus dem ganzen Bundesgebiet. Wenn die Verwaltung eine Vorauswahl von voraussichtlich drei Bewerbern getroffen hat, stellen diese sich im Gemeinderat vor.

Im Vorfeld der personellen Veränderung gab es Kritik von der CDU-Fraktionsvorsitzenden Renate Breuning, warum die Stelle ohne Gemeinderatsbeschluss ausgeschrieben worden sei. Sie favorisiert ohnehin die Galeriearbeit ehrenamtlich zu besetzen, wie auch schon im Gutachten der KGSt (Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement) vorgeschlagen wurde.