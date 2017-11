Villingen-Schwenningen 400 Sterne für Aktion reserviert

Gegen eine Spende vertreibt die Kirchengemeinde in allen Pfarrbüros, der Buchhandlung Buchhaltestelle in der Brunnenstraße sowie im Villinger Eine-Welt-Laden in der Kanzleigasse die Kerzen in Tontöpfen. Eingeladen sind für Samstag auch alle Kurzentschlossenen, einfach vorbei zu kommen und eine Kerze am Abend noch gegen eine Spende zu erwerben. In einem kleinen Rahmenprogramm mit Musik, Tee und extra gebackenen Sternenkeksen, wird es während des "Lichtermeers" unter anderem auch zwei eindrückliche öffentliche Interviews mit einst aus Syrien in den Libanon und nun in Villingen lebenden geflüchteten Kindern und Erwachsenen geben.