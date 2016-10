Villingen-Schwenningen 40 Kandidaten stehen zur Auswahl

Villingen-Schwenningen. Von Donnerstag, 13., bis Samstag, 22. Oktober, wird der erste Jugendgemeinderat von Villingen-Schwenningen gewählt. Den Link zur Online-Wahl gibt es unter www.jugendbeteiligung-vs.de.

13 Mädchen und 27 Jungen im Alter von 14 bis 21 Jahren haben bis Ende September Interesse gezeigt und sich als Kandidaten für den Jugendgemeinderat der Stadt Villingen-Schwenningen aufstellen lassen. Ein Blick in die Statistik zeigt: 68 Prozent der Kandidaten sind männlich. Die meisten Bewerber kommen vom Gymnasium am Deutenberg in Schwenningen mit sechs, gefolgt von den Villinger Gymnasien am Hoptbühl und Romäusring mit jeweils fünf Bewerber sowie auf den nächsten Plätzen die Feintechnikschule/TG in Schwenningen und die Kaufmännische Schulen 1 in Villingen mit jeweils drei Kandidaten. Die 17-Jährigen stellen die meisten Bewerber bei der Wahl zum Jugendgemeinderat in VS.

"Wir freuen uns sehr über die große Anzahl an Bewerbern. Jetzt hoffen wir, dass sich alle Jugendlichen an der Online-Wahl beteiligen und sind gerade beim ersten Mal besonders gespannt auf das Wahlergebnis", berichtet Julia Heinsen vom Amt für Familie, Jugend und Soziales.